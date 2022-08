Convenção lança Luiz Castro ao Senado e Carol Braz ao Governo no Amazonas

Manaus/AM - Em convenção marcada para esta segunda-feira (1º), na avenida Professor Nilton Lins, nº 219, zona Centro-Sul de Manaus, Luiz Castro e Carol Braz terão suas candidaturas lançadas ao Senado e ao Governo do Amazonas, respectivamente.

Com mais de 30 anos de atuação política, tendo dois mandatos como prefeito de Envira e outros cinco mandatos seguidos como deputado estadual, esta é a segunda vez que Luiz Castro concorre ao Senado da República. A primeira vez foi em 2018, quando era integrante do partido Rede Sustentabilidade e obteve mais de 581 mil votos, sendo o segundo candidato com maior número de votos válidos em Manaus (mais de 418 mil votos).

De acordo com Luiz Castro, sua volta à disputa eleitoral é uma forma de oferecer opção ao eleitor que deseja mudar a representação política atual do Amazonas nestas eleições de 2022. “Sou um político que sempre buscou agir com coerência e independência. Agora, não será diferente: quero levar o Amazonas a ser pauta positiva nacional e ajudar a mudar a representação política do nosso estado. Sei que podemos fazer muito pela capital e interior”, afirma Luiz Castro.

Luiz Castro também faz questão de destacar a importância das candidaturas a presidente de Ciro Gomes e de Carol Braz para governadora do Amazonas, pelo PDT, partido pelo qual se sente honrado em fazer parte.

“Ciro, em nível nacional, Carol, eu e os demais candidatos do PDT em nível estadual, representamos a única opção de uma verdadeira transformação política da gestão das políticas públicas no Brasil e no Amazonas, em favor dos amazonenses e de todos os brasileiros”, finalizou.