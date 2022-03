Controle Reprodutivo de Animais é questão de saúde pública, diz deputada

“As atividades isoladas de recolhimento e eliminação de cães e gatos não são efetivas para o controle da dinâmica dessas populações, sendo necessário, portanto, atuar na causa do problema: a procriação animal sem controle e a falta de responsabilidade do ser humano quanto à sua posse, propriedade ou guarda”, diz trecho da justificativa.

De acordo com o PL, a intensidade dessa relação pode causar, se houver falta de responsabilidade, sérios problemas de saúde para ambos os lados. Isso requer desenvolvimento de atitudes conscientes para que sejam mantidos os equilíbrios biológico, social e ambiental entre as diversas espécies.

Além disso, o PL estabelece critérios relativos ao manejo populacional de cães e gatos, visando à proteção da saúde humana, da saúde e bem-estar destes animais. Por fim, o projeto fornece subsídios para normatização da identificação, do registro e do trânsito de cães e gatos em todo o país.

“A maioria dos centros urbanos enfrenta o problema de cães e gatos mantidos sem controle, oferecendo riscos à saúde do ser humano, à segurança pública, à saúde animal e ao meio ambiente, onerando o poder público com investimentos necessários para o controle populacional”, pontuou.

Manaus/AM - Um Projeto de Lei (PL) sobre o controle reprodutivo de cães e gatos no Amazonas foi apresentado nesta quarta-feira (16), na Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam). Segundo a deputada Joana Darc (PL), autora do projeto, a saúde pública é uma ferramenta chave para abordar os problemas relacionados com a interação entre os seres humanos, animais (em especial cães e gatos) e o ambiente.

