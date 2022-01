Contra aliança com Alckmin, militantes do PT lançam hashtag #LulaSemChuchu

Um abaixo-assinado on-line lançado no final do ano para tentar minar a coligação chegou a 1.300 signatários.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Militantes do PT lançaram a hashtag #LulaSemChuchu, contra a aliança que está sendo negociada entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, recém-saído do PSDB.

