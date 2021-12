Consórcio de veículos de imprensa é premiado por associação

O consórcio de veículos recebeu neste ano também o Prêmio Liberdade de Imprensa 2021 da ANJ (Associação Nacional de Jornais). Em setembro, o consórcio recebeu reconhecimento especial no prêmio Einstein + Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar, promovido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein em parceria com o Portal de Jornalistas e Jornalistas & Cia.

A cerimônia de premiação ocorrerá de maneira online no próximo dia 13, às 18h. Haverá transmissão ao vivo no canal da entidade no Youtube.

