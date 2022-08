Conselho de Ética da Câmara deve pedir hoje cassação de Gabriel Monteiro

O destino do vereador Gabriel Monteiro, do PL, começa a ser definido nesta terça-feira (2). Depois de ser denunciado por quebra de decoro parlamentar, o vereador Chico Alencar, do PSOL - responsável pela relatoria do caso no Conselho de Ética -, vai apresentar seu parecer.

O documento pedirá a cassação do mandato de Gabriel Monteiro, e levou em conta as denúncias de funcionários e ex-funcionários do gabinete do vereador, que acusavam o parlamentar de assédio moral, sexual e estupro - como mostrado no Fantástico.

Os denunciantes foram ouvidos no Conselho de Ética e deram sua versão para os vereadores, assim como Gabriel Monteiro, que apresentou sua defesa.