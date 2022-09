Conheça propostas dos candidatos ao Governo para Saúde do Amazonas

Manaus/AM - Nas eleições deste ano para Governo do estado, 8 candidatos concorrem à vaga. Para se destacar e conseguir votos de eleitores indecisos, eles se desdobraram para criar propostas efetivamente possíveis de serem executadas. Confira as principais propostas para Saúde.

Amazonino Mendes (Cidadania) pretende estruturar a rede estadual de saúde a Telemergência, garantindo tutoria e suporte técnico em tempo real aos profissionais de saúde do interior para situações de emergência visando à orientação para estabilização e transporte, além de implementar o protocolo assistencial multidisciplinar de abordagem ao paciente com acidente vascular cerebral.

Carol Braz (PDT) quer reativar serviços de cirurgias e leitos no Hospital Adriano Jorge e Delphina Aziz, com as devidas adequações de espaço, para implantar o serviço amazonense de referência cirúrgica (Sarci) para procedimentos de média e alta complexidade e implantar a clínica da mulher amazonense.

Israel Tuyuka (Psol) pretende criar um centro especializado em no tratamento de pessoas com autismo, em Manaus e instituir um programa de incentivos e valorização da classe médica custeando, por meio de bolsa que atenda às necessidades de custo de vida do local, aos médicos residentes no Amazonas, desde que firmem um compromisso de atuação no estado por no mínimo 3 anos.

Eduardo Braga (MDB) tem falado em construir novas unidades hospitalares na zona Norte e zona Leste de Manaus, ampliar e reformar SPAs para que possam garantir urgência e emergencia.

Henrique Oliveira (Pode) quer fortalecer a descentralização e interiorização da assistência médica, executar a requalificação e manutenção dos equipamentos públicos, e viabilizar novos investimentos através de Parcerias Públicas e Privadas (PPP).

Nair Blair (Agir) visa ampliar a cobertura de UTIs aéreas, terrestres e fluviais para facilitar o deslocamento de pacientes do interior para capital e criar o Sistema Informatizado de Registro Integrado Cidadão Saúde & Previdência, unificando a rede SUS, os planos de saúde e todos os sistemas de previdência via cadastro espontâneo do cidadão ou a partir de cadastros institucionais já existentes.

Ricardo Nicolau (Solidariedade) pretende, nas cidades, implantar um Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) com ambulatório de especialidades e exames e também já citou em construir novas hospitais.

Wilson Lima (União Brasil) quer promover mutirões de atendimento de saúde, de forma permanente, na capital e no interior, para ampliar a realização de consultas, exames e cirurgias e ampliar o número de UTIs no interior e implantar policlínicas nos municípios polos para levar serviços de medicina especializada aos usuários.