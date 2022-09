Confira agenda dos candidatos ao Governo do Amazonas para esta terça

Manaus/AM - A menos de um mês para as eleições geras de 2022, os candidatos ao Governo do Amazonas seguem suas agendas de visitas, reuniões e viagens pelo interior do Estado. Confira a agenda deles para esta terça-feira (6).

A candidata Carol Braz (PDT) realiza nesta terça uma caminhada na Feira da Banana.

Já Eduardo Braga (MDB) visita moradores na zona Leste de Manaus e participa de ações de campanha no interior do Amazonas

A candidata Nair Blair (Agir) participa de reunião com assessores e grava vídeos no estúdio.

O candidato Ricardo Nicolau (Solidariedade) faz gravações para as redes sociais e programa eleitoral. Encontra com lideranças de aplicativos de transporte de passageiros e reúne com candidatos da coligação 'Nós, o Povo'.

Já Wilson Lima (União Brasil) também faz uma caminhada na zona Sul. À noite, tem reunião com moradores da zona Norte, em seguida, participa de lançamento de candidatura do PSC.

Os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania), Israel Tuyuka (Psol) e Henrique Oliveira (Podemos) não divulgaram suas agendas para esta terça.