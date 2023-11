Condenação de Paulinho da Força retorna à pauta do STF

A análise ocorre no plenário virtual (votos inseridos em sistema eletrônico do tribunal) e prossegue até o próximo dia 20.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Interrompido em junho passado após um pedido de vista (mais tempo para analisar o caso), o julgamento de recurso de Paulinho da Força, do Solidariedade, contra a condenação imposta a ele pela Primeira Turma da corte em 2020 foi retomado nesta sexta (10). Ele foi condenado a 10 anos e 2 meses de prisão por irregularidades envolvendo verbas do BNDES.

