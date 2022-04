Concurso da Semed com 3,5 mil vagas deve ser votado na CMM até o fim do semestre

A secretária pediu apoio dos parlamentares, na aprovação do Projeto de Lei que a prefeitura deve enviar para a CMM, ainda neste primeiro semestre, criando 3.500 vagas de professores, por meio de concurso público, onde será possível convocar os 1.600 professores do cadastro reserva, remanescentes do concurso da pasta realizado em 2018.

