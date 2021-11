Comissão do PSDB decide que 92 filiados de SP sob suspeita não poderão participar de prévias

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A comissão para prévias do PSDB decidiu nesta segunda-feira (1º) que nenhum dos 92 prefeitos e vices de São Paulo que estão no centro de acusação de suposta fraude do diretório paulista poderá participar do processo de seleção do candidato presidencial da sigla.

Diretórios do PSDB de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Ceará, que atualmente apoiam a candidatura de Eduardo Leite, protocolaram a denúncia em que acusam o diretório paulista, comandado por aliados de João Doria, de fraudar as datas de filiações desses prefeitos e vice-prefeitos.

De acordo com a decisão da comissão partidária, eles devem ser excluídos da lista de eleitores das prévias, marcadas para 21 de novembro.

As regras das prévias tucana determinam que apenas filiados até 31 de maio deste ano podem participar da votação. Os apoiadores de Leite apontam que esses 92 políticos foram filiados posteriormente e registrados no sistema do partido com datas retroativas.

A comissão partidária acatou o argumento e, por isso, decidiu invalidar a participação deles. Eles têm 72 horas para recorrer da decisão.

A decisão da comissão representa uma derrota para Doria, que tem defendido a participação dos correligionários. "Eleição não se ganha no grito, mas no voto. Eu aprendi a respeitar a democracia. Por que ter medo do voto? Não há razão para ter medo do voto", disse o governador na semana passada.

Em resposta, os diretórios de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Ceará, em nota, disseram que "se há algo que seja antidemocrático e antiético é fabricar eleitores depois de iniciado o certame, prática lamentável e repudiável".

Em nota a respeito da decisão da comissão, Marco Vinholi, secretário estadual de Desenvolvimento Regional e presidente do PSDB-SP, disse que a discussão não tem relação com fraude ou irregularidade, "e sim com a permissão de participação no processo eleitoral do partido com os filiados de todo o Brasil que integraram a lista do TSE pós 31 de Maio."

Ele acrescenta que o PSDB-SP concordou plenamente com a decisão acordada em reunião de prévias realizada em 1º de novembro segundo a qual todos os filiados que quiserem participar do processo deverão ingressar com pedido e comprovação de filiação junto ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.