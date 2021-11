Comissão de prévias do PSDB tirou termo 'fraude' de texto de decisão que excluiu 92 filiados

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em sua primeira versão, o texto da comissão para prévias do PSDB que determinou a exclusão de 92 usava o termo "fraude" para tratar da questão. Na versão final, ficou como "irregularidade".

O senador José Aníbal (SP), presidente da comissão, diz que a substituição de termos não foi a única e teve como objetivo evitar pré-julgamentos. Ele afirma que falar em fraude pressupõe intenção deliberada, o que ainda não pode ser afirmado.

A comissão para prévias do PSDB decidiu nesta segunda-feira (1º) que nenhum dos 92 prefeitos e vices de São Paulo que estão no centro de acusação de suposta fraude do diretório paulista poderá participar do processo de seleção do candidato presidencial da sigla.

Diretórios do PSDB de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Ceará, que atualmente apoiam a candidatura de Eduardo Leite, protocolaram a denúncia em que acusam o diretório paulista, comandado por aliados de João Doria, de fraudar as datas de filiações desses prefeitos e vice-prefeitos.

De acordo com a decisão da comissão partidária, eles devem ser excluídos da lista de eleitores das prévias, marcadas para 21 de novembro.

As regras das prévias tucanas determinam que apenas filiados até 31 de maio deste ano podem participar da votação. Os apoiadores de Leite apontam que esses 92 políticos foram filiados posteriormente e registrados no sistema do partido com datas retroativas.

A comissão partidária acatou o argumento e, por isso, decidiu invalidar a participação deles. Eles têm 72 horas para recorrer da decisão.