Comissão da Alesp pede ao STJ urgência no julgamento de Robinho

Nas gravações, Robinho confirma ter visto seus amigos fazendo sexo com a mulher que os acusa de estupro e fala em dar um soco no rosto dela.

Nesta quarta-feira (14), reportagem do UOL revelou áudios de conversas de Robinho com amigos que serviram de base para o Ministério Público da Itália apresentar a acusação de estupro contra o brasileiro.

Em abril, o STJ suspendeu o julgamento do recurso de Robinho após pedido de vista do ministro

"Com efeito, entendemos ser necessário que os referidos feitos tramitem de forma prioritária, em razão de se tratar de assunto relacionado à violência contra a mulher. A demora no julgamento desses casos acaba penalizando novamente a vítima, prevalecendo a impunidade dos agressores", diz o requerimento apresentado pelo deputado Thiago Auricchio (PL) à CCJ, da qual é presidente.

Os processos tratam da possibilidade de homologação da sentença italiana e, em caso positivo, da transferência da execução da pena do ex-jogador e de seu amigo Ricardo Falco, condenado por participação no mesmo crime.

