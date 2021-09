Comissão Arns pede que cidadãos levantem a voz contra possibilidade de golpe com atos de 7/9

Diante da gravidade do momento, diz a comissão, não levantar a voz contra essas manifestações seria ser conivente “com a possibilidade de um golpe de Estado que plantará o ódio e implantará o caos no seio da sociedade brasileira”.

“Ir às ruas para pregar a violência, o uso de armas, o fechamento do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal, a intervenção das Forças Armadas e a rebelião nas Polícias Militares, a destituição de autoridades, a provocação e ofensa aos contrários, enfim, fazer a apologia da intolerância raivosa, não pode ser tolerado”, diz trecho da nota.

