Comandante da Marinha defende auditoria privada das urnas

É mais uma sinalização das Forças Armadas de apoio a Bolsonaro. Nesta semana, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para centralizar as comunicações sobre o assunto com ele.

O almirante de esquadra ainda condicionou uma "vida nacional" mais calma à realização da auditoria. "Não quero ver o meu povo brigando entre si por dúvidas. Então mais transparência, quanto mais auditoria, melhor para o Brasil, porque nós teremos muito mais certeza do resultado e toda a vida nacional seguirá com mais calma", declarou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.