Com vácuo de Kassab, Cauê Macris assume Casa Civil de Doria após deixar comando da Alesp

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual tucano Cauê Macris, que presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo nos últimos quatro anos, assumirá a Casa Civil do governo João Doria (PSDB).

Cauê deverá cuidar da pasta a partir desta terça (16), segundo a reportagem apurou. O espaço chegou a ser reservado por Doria para Gilberto Kassab, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional do PSD, que ficou quase dois anos licenciado e acabou se desligando oficialmente da gestão tucana no final do ano passado.

Nas últimas semanas, aliados de Cauê também se movimentaram para que ele seja incluído na chapa ao Governo de São Paulo em 2022, como possível candidato a vice de Rodrigo Garcia (DEM) --atual vice de Doria.

O sucessor de Cauê no comando da Assembleia será Carlão Pignatari (PSDB), eleito nesta segunda para comandar a Casa, com 65 votos entre 94 deputados -resultado já esperado e que consolida o domínio dos tucanos na Casa.

Carlão foi líder do governo nos últimos dois anos, quando atuou para aprovar projetos estratégicos ao Palácio dos Bandeirantes, como a reforma da Previdência, a extinção de estatais e o ajuste fiscal (o polêmico PL 529, que provocou aumento de ICMS).

Sua eleição, já prevista em acordo entre os partidos inclusive com a participação do PT, garante ao PSDB mais dois anos no comando da Assembleia. Desde 2007, os presidentes da Casa são tucanos e, desde 1995, ainda que com breves intervalos, o partido governa o estado. A hegemonia é criticada por opositores, que veem submissão do Legislativo ao Executivo.