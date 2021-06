Com microfone dado por Bolsonaro no Pará, apoiador pede defesa de garimpeiros e madeireiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em evento nesta sexta-feira (18) com a presença de Jair Bolsonaro em Marabá, no sul do Pará, um dos apoiadores usou o microfone dado pelo presidente para fazer a defesa de madeireiros e garimpeiros.

"Eu vim do outro lado do [rio] Jamanxim dá o recado a vocês", disse o apoiador do presidente após ser conduzido ao microfone pelo próprio Bolsonaro.

"Que ele [Bolsonaro] use a caneta Bic, que o povo deu pra ele, para ele mandar de parar queimar máquina do povo brasileiro, dos garimpeiros e dos madereiros".

O simpatizante do presidente citou os municípios paraenses de Novo Progresso e Itaituba, e o distrito Castelo dos Sonhos, que pertence a Altamira, ao afirmar que o povo da região está agradecido e que "isso que o senhor fez o povo jamais vai esquecer", em referência à pavimentação de um trecho da BR-163.

O evento para a entrega de 50 mil títulos fundiários ocorreu em um parque de exposições e foi aberto ao público.

Logo no início da atividade, Bolsonaro pediu que uma "cerquinha" fosse aberta para que as pessoas pudessem se aproximar. O evento teve clima de campanha eleitoral e contou com gritos de "Lula, ladrão" e a presença do pastor Silas Malafaia.

O tom de campanha eleitoral esteve presente o tempo todo na cerimônia, seja em discursos de políticos locais, de Malafaia ou na fala do próprio Bolsonaro. Com aglomeração, não havia nenhum distanciamento entre as pessoas -muitas sequer usavam máscaras.

Em sua fala, Bolsonaro agradeceu a presença de Malafaia e disse que a entrega dos títulos fundiários afasta o risco de ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

"Deixei para citar por último uma pessoa que me é muito grata, veio do Rio de Janeiro acompanhando a comitiva, uma pessoa que não me defende, fala a verdade [...], que é o Silas Malafaia. Um gigante, um homem de fé, mas um homem que tem Deus, além de Deus no coração, ele o tem nas cores verde e amarela."

Segundo o presidente, o homem só pode produzir se tiver segurança no que trabalha e que os títulos distribuídos nesta sexta permitirão isso. "Dessa forma, cada vez mais, nós afastamos as atividades nefastas do MST", afirmou Bolsonaro.