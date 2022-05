Com Lula patinando no TikTok, simpatizantes criam perfil de apoio a petista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda engatinhando no uso de ferramentas como o TikTok, coube a dois simpatizantes do ex-presidente a tarefa de popularizar a imagem dele no aplicativo, muito usado por jovens.

Alexandre Fossatti, 38, e seu noivo, Airton Costa, 36, são responsáveis pelo perfil @lulanotiktok, que criaram há dez meses de forma espontânea.

Moradores de Curitibanos (SC), ele acompanharam o lançamento da pré-candidatura de Lula em São Paulo no último sábado (7), tentando ver formas de aumentar a contribuição à campanha, que dizem ser voluntária. Uma das pessoas que eles procuraram foi Paulo Okamotto, um dos principais assessores de Lula. "Sugerimos que as lives dele sejam transmitidas pelo nosso perfil", afirma Fossatti.

O perfil já teve 50 milhões de visualizações desde que foi criado, e conta com 163 mil seguidores. Essa cifra não inclui a audiência do material postado que é visto em outras plataformas, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Um dos atrativos do TikTok é justamente a facilidade para compartilhar vídeos.

"O Lula é muito querido no TikTok. O público ali é de pessoas que se politizaram durante o impeachment da Dilma [em 2016]", afirma o criador. Há diversos perfis de Lula na ferramenta, mas o dos rapazes catarinenses é o mais popular.

Tem mais seguidores do que o próprio perfil do pré-candidato, @lulacombr, que tem 118 mil seguidores, mas não é verificado pela plataforma. Segundo Fossatti, mais da metade da audiência vem de jovens de até 24 anos.

O perfil segue o receituário básico do TikTok, com vídeos curtos, em geral de 15 segundos. O material usado são fotos, declarações e memes que circulam nas redes e são adaptados para o aplicativo.

Até hoje, os que tiveram mais popularidade foram referências ao show da cantora Pablo Vittar no festival Lollapalooza, em que defendeu o voto em Lula, e memes comparando os preços de produtos atualmente com os do governo petista.

Para Fossatti, que é formado em Direito e busca se especializar em marketing político, a campanha de Lula demorou um pouco a perceber o potencial do TikTok, mas aos poucos vem fazendo progressos. "Eles estão aprendendo ainda. Estão indo devagarinho, mas estão indo".

Como revelou a Folha, uma pesquisa de doutorado mostrou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem audiência 13 vezes maior do que a de Lula no aplicativo.