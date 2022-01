Com Lula líder nas pesquisas, PT defende redução no número de debates

Em 2006, Lula faltou ao último debate do primeiro turno, da Rede Globo, fato que foi explorado por adversários e acabou sendo decisivo para que ele tivesse de disputar a rodada final da eleição. Ironicamente, contra Geraldo Alckmin, à época no PSDB, hoje seu vice mais provável.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com Luiz Inácio Lula da Silva liderando as pesquisas por larga margem, o PT defende a redução do número de debates na campanha presidencial.

