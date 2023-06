Com cargo em risco, ministra do Turismo faz vídeo sobre 'pessoas tóxicas'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a rumores de sua saída do cargo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, falou sobre "pessoas tóxicas, ingratas, vingativas".

Daniela disse que "uma hora ou outra você se encontra com a maldade", em um vídeo publicado no Instagram.

A ministra também afirmou que pessoas "tóxicas, ingratas, negativas" vão "se disfarçar de bondosos" e que é preciso se manter firme para não cair: "Chegando aqui na sua timeline com uma reflexão especial, compartilhada não apenas para mim, mas para todos vocês", escreveu na legenda da publicação.

"Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado. Às vezes, o mal se veste de bem para ser mais mal ainda. Porém, isso não significa que você precisa cair. Mesmo que hoje você enfrente uma tempestade, acredite. Você não vai afundar se não deixar que o que vem de fora inunde todo o bem que está em seu interior", falou a ministra.

SOBREVIDA

Oficialmente, o governo diz que o assunto "está sendo debatido", mas no Planalto há a expectativa de que ela pode deixar o cargo após Lula voltar da Europa.

Daniela participou de uma reunião de emergência com Lula na semana passada, em que ele decidiu mantê-la no cargo. Lula pediu que a ainda ministra fizesse um levantamento das suas ações à frente do Turismo para "promover uma saída honrosa".

O União Brasil reivindica o cargo de Daniela depois que ela indicou saída para o Republicanos.

O líder do partido, deputado Elmar Nascimento, afirmou, em entrevista ao UOL, que 'Daniela Carneiro não representa União Brasil' e que, se ela permanecer no cargo, ficará 'na cota pessoal do presidente'.