Com 65 milhões de brasileiros endividados, Omar diz que número é reflexo do Governo Bolsonaro

"Reflexo da política econômica do Governo Bolsonaro. Enquanto este cenário não mudar, o brasileiro seguirá sofrendo as consequências", afirmou o pré-candidato à reeleição.

Manaus/AM - Dados do Serasa mostraram que 65,7 milhões de brasileiros estão com contas vencidas, e o valor médio da dívida é superior a R$ 4 mil. Por conta desse número, o senador Omar Aziz (PSD), afirmou nesta segunda-feira (13), que isso é reflexo da política econômica do Governo Bolsonaro.

