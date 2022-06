Collor deve se candidatar a governo alagoano para dar palanque a Bolsonaro

"Dos candidatos postos, nenhum deles é pró-Bolsonaro ou tem simpatia pelo presidente Bolsonaro. Então, por isso eu estou avaliando muito seriamente ser candidato ao governo de Alagoas para oferecer ao nosso presidente um palanque em que ele possa estar cercado de amigos, admiradores e pessoas de sua confiança, para que ele possa sair de Alagoas com a certeza de que a resposta das urnas do nosso estado será favorável a ele", afirmou o ex-presidente em mensagem enviada a apoiadores.

