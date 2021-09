CNBB pede que brasileiro 'não se deixe convencer por quem agride' Legislativo e Judiciário

Na próxima semana, o Supremo vai retomar a análise da ação que discute se os indígenas só têm direito à terra que ocupam antes da promulgação da Constituição, em 5 de setembro de 1988. A tese é defendida por ruralistas, pelo presidente Jair Bolsonaro e pela bancada do agronegócio no Congresso.

Em outro trecho, o bispo defende os indígenas e faz críticas aos defensores do marco temporal, em julgamento no STF.

"Respeite a vida e a de seu semelhante", afirmou. "A intolerância nos distância da justiça e da paz e afasta-nos de Deus. Somos todos irmãos. No Dia da Pátria, 7 de Setembro, rezemos para que o Brasil encontre um caminho para superar as suas crises. Rezemos também pelas vítimas da Covid-19", disse Azevedo.

O chefe do Executivo disse que não faz críticas a instituições ou Poderes, mas sim críticas pontuais a pessoas. Os ataques são a Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, este último também presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A mensagem do líder católico se dá em meio à tensão em relação às manifestações marcadas para o Dia da Independência. Bolsonaro tem escalado as ameaças golpistas.

"Ora, quem se diz cristão ou cristã deve ser agente da paz, e a paz não se constrói com armas", completou o bispo no vídeo.

"A participação cidadã na política, reivindicando direitos com liberdade, está diretamente relacionada com o fortalecimento das instituições que sustentam a democracia. Por isso, não se deixe convencer por quem agride os Poderes Legislativo e o Judiciário. A existência de três Poderes impede o totalitarismo, fortalecendo a liberdade de cada pessoa", afirmou Azevedo, que também é o arcebispo de Belo Horizonte.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), dom Walmor Oliveira de Azevedo, divulgou um vídeo nesta sexta-feira (3), às vésperas dos atos bolsonaristas de 7 de Setembro, no qual pede ao brasileiro que "não se deixe convencer por quem agride os Poderes Legislativo e Judiciário".

