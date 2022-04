Claudio Castro teme avanço de Garotinho sobre seu eleitorado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O núcleo da campanha do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), acompanha com bastante atenção os movimentos do ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil). Castro assumiu o governo após o impeachment de Wilson Witzel e aposta suas fichas no apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente, no entanto, tem se irritado com os acenos do governador a partidos de centro, e seus interlocutores têm estimulado mais um palanque no estado. A avaliação é que Garotinho disputa o mesmo eleitorado com o atual ocupante do cargo e pode desidratar sua candidatura, mesmo com a alta rejeição no estado.

Garotinho é visto por aliados de Castro como um adversário mais perigoso que os demais, inclusive que Marcelo Freixo (PSB), com quem está tecnicamente empatado no último Datafolha.