Cláudio Castro conta com prescrição de crimes para nomear ex-deputado para secretaria

A sentença foi decidida pelo STF em 2016 e confirmada outras duas vezes, a última em agosto. A defesa do futuro secretário apresentou embargo infringente à última confirmação da condenação, a ser analisado pelo ministro Edson Fachin, relator do caso. O objetivo é ganhar tempo e garantir a prescrição dos crimes.

Reis está cotado para assumir a Secretaria de Transporte, que deve ser reforçada com capacidade de tocar as próprias obras.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), conta com a prescrição dos crimes pelos quais Washington Reis (MDB) foi condenado para nomeá-lo sem risco de prisão do futuro secretário.

