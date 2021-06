Citado na CPI da Covid, pênis inflável existiu e foi usado em campanha sobre HIV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Eles têm um pênis na porta da Fiocruz." A afirmação, feita pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e divulgada em um áudio durante seu depoimento à CPI da Covid no dia 25 de maio, viralizou nas redes sociais.

Mayra, conhecida como "capitã cloroquina", virou motivo de piada e, também nas redes, ficou declarado que o tal objeto fálico inflável era uma referência à torre que aparece no logotipo dos 120 anos do instituto, com sede no Rio de Janeiro. Mas, no mesmo dia do depoimento, uma usuária do Twitter postou uma foto onde se vê um pênis branco, inflável, ao lado de um banner convidando as pessoas para participar de uma campanha de prevenção do HIV.

"Uma amiga servidora da Fiocruz me mandou essa foto. Mas não entendi o auê por causa desse pinto mixuruca. Essa moça esta mt (sic) sedenta mesmo. Kkkkkkk", escreveu a autora do post na rede social. No cartaz ao lado do objeto inflável, há os símbolos do Estudo AMP (anticorpos mediando a prevenção, da sigla em inglês), da Fiocruz e do INI (Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas), órgão ligado à Fiocruz.

A reportagem entrou em contato com o INI, que confirmou que o pênis inflável existiu. "A imagem em questão é parte de uma campanha de prevenção da infecção pelo HIV e de recrutamento para um estudo que testou o uso de anticorpos monoclonais para a prevenção da aquisição da infecção pelo HIV", informou a instituição.

Por email, o INI afirmou que "além de oferecer assistência direta aos pacientes e desenvolver pesquisas, também promove atividades de prevenção com foco nas populações mais vulneráveis a diversas doenças infectocontagiosas, inclusive as sexualmente transmissíveis''.

Porém a assessoria de imprensa do órgão não respondeu onde o pênis inflável foi instalado --se em alguma área do instituto, que fica a cerca de 300 metros da sede da Fiocruz, no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro- nem quando. Escreveu apenas que "a Fiocruz jamais teve a imagem de um pênis em nenhuma portaria".

A reportagem tentou contato com o perfil que postou a foto no Twitter, mas não recebeu retorno até a publicação desse texto.