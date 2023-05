Citado em caso Marielle é suspeito de fraudar cartão de vacina de mulher de ex-ajudante de Bolsonaro

Ao apontar Siciliano como o responsável pela solução do pedido, Barros pede para que Cid viabilize um encontro entre o ex-vereador e o cônsul norte-americano no Rio de Janeiro.

O depoimento do PM, porém, foi posteriormente apontado pela PF como uma trama para atrapalhar a apuração do caso. Contudo, desde então o nome do ex-vereador permanece no radar dos investigadores.

"Ele é um político, né, vereador aqui do Rio de Janeiro, sabe como resolve, né? Ele é a minha opção mais forte de resolver essa questão da, do, da, da nossa amiga, entendeu? E ele não resolveu, o irmão... Aí fodeu. Mas, eu acredito piamente que ele vai dar bingo para a gente."

De acordo com as mensagens apresentadas na representação da PF, Barros afirmou a Cid em 30 de novembro de 2021 ter aberto três frentes para concluir "aquela missão".

Ailton Barros foi candidato a deputado estadual pelo PL-RJ e se apresentava como "01 de Bolsonaro". Ele sempre tinha acesso ao ex-presidente em eventos no Rio de Janeiro, tendo inclusive participado de uma live do então presidente, em julho de 2022.

Cid e Barros foram presos nesta quarta-feira (3) na Operação Venire, que investiga a inserção de dados falsos sobre vacinação da Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Siciliano foi alvo de busca e apreensão.

A suspeita parte de diálogos entre o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) com o advogado e ex-militar Ailton Barros, apontado como o responsável por intermediar o contato com Siciliano.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal afirma ter indícios de que o ex-vereador Marcello Siciliano, citado nas investigações do assassinato de Marielle Franco (PSOL), foi o responsável por concretizar o pedido de coronel Mauro Cid de inserir dados fraudulentos no cartão de vacinação de sua mulher.

