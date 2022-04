Ciro troca evento das centrais de 1º de Maio por centenário de Brizola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) não deverá participar de evento com as centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalhador, no próximo domingo (1º), em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. O ato deverá ter a presença de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ciro pretende a ir a Brasília para as comemorações do centenário do fundador de seu partido, Leonel Brizola, que morreu em 2004.

No último dia 18 de abril, a CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), ligada ao PDT, decidiu romper com as demais entidades de trabalhadores e deixar a organização do evento unificado. Ela deve fazer um ato em Itatiba, no interior de São Paulo, que poderá ter a presença do presidenciável pedetista.