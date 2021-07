Ciro tem imóvel leiloado por R$ 520 mil para indenizar Collor

"Desde o início do processo, em 1999, adversários tentam se aproveitar do fato para fazer politicagem", afirma a assessoria. "O clímax se deu agora quando um deles, por mera chicana, aproveitou-se para arrematar os direitos do devedor fiduciário do imóvel, que sequer é propriedade de Ciro Gomes", segue. Ciro é identificado no leilão como réu.

Ele diz estar interessado em outros imóveis de Ciro que possam ser penhorados. "Ele não chamou o [vereador] Fernando Holiday de capitão do mato?", exemplifica. "Ele [Ciro] perde todas as ações."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) arrematou por R$ 520 mil um apartamento do ex-governador Ciro Gomes (PDT). O pregão, encerrado na segunda (12), foi autorizado pela Justiça como forma de pagamento de indenização por danos morais ao senador Fernando Collor de Mello (PROS-AL).

