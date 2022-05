Ciro pede que todos os candidatos se unam contra tentativa de golpe de Bolsonaro

Nesta terça (10), Luciano Bivar (União Brasil), também pré-candidato à Presidência, esteve com Douglas Konnef, encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA no Brasil. As redes sociais da União Brasil afirmaram que Bivar transmitiu a Konnef a "preocupação com os ataques recorrentes às instituições democráticas em nosso país."

Segundo reportagem da agência de notícias Reuters, o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) disse a autoridades de alto escalão do Brasil no ano passado que Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema de votação de seu país antes das eleições de outubro.

Scott Hamilton, diplomata aposentado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, escreveu artigo no jornal "O Globo" em que diz que o governo de seu país deveriam deixar claro a Bolsonaro que uma tentativa de interferir na integridade das eleições "será objeto de repúdio absoluto e de sanções punitivas a todos os envolvidos, impostas simultaneamente por um amplo grupo de países."

Os recentes questionamentos do Exército ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em relação à segurança das urnas eletrônicas, muitos deles alinhados ao discurso bolsonarista, tem motivado manifestações de preocupação com a possibilidade de adesão das Forças Armadas às intenções antidemocráticas que o presidente expressou diversas vezes ao longo de seu mandato.

"Há indícios claros de que está em curso um golpe contra a democracia, cujo alvo são as próximas eleições. Ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências já, ou chegaremos a um ponto sem retorno", disse o pedetista, que é pré-candidato à Presidência da República.

