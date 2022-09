Ciro mira em Lula para falar de economia que rebate

Conforme o UOL revelou nesta quinta, mais cedo, Lula foi orientado por sua equipe a não atacar os adversários, mas responder à altura quando provocado. No debate da TV Band, o último de que participou, o petista foi criticado por parecer apático. Uma preocupação especial da campanha lulista era justamente com Ciro, que tem subido o tom contra Lula ao longo da campanha.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Na primeira interação entre candidatos à Presidência no debate da TV Globo, na noite desta quinta-feira (29), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tiveram uma discussão sobre os quase 14 anos de governo do PT. Ao rebater um questionamento de Ciro, Lula disse que estava achando o rival nervoso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.