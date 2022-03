Ciro Gomes vem a Manaus para lançamento de pré-candidatura de Carol Braz ao Governo

Manaus/AM - O pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) estará em Manaus nesta quinta-feira (17) para prestigiar o lançamento da pré-candidatura da defensora pública, Carol Braz, ao Governo do Amazonas, e do ex-deputado estadual, Luiz Castro, ao Senado.

Em entrevista ao Portal do Holanda, a defensora contou do prestígio que tem recebido do presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, e do presidente interino no Amazonas, Flávio Pércio Zacher, além da expectativa em receber Ciro Gomes na solenidade que oficializará sua pré-candidatura junto com Luiz Castro.

"Eu e Luiz Castro estamos caminhando para fazer história de combate contra o que é errado. Queremos dar essa opção à população de que a política pode ser feita por pessoas justas, e que pode ser um instrumento de transformação na vida das pessoas, e ter o presidenciável presente nesta cerimônia fortalece ainda mais nossa aliança", frisou a defensora.

Sobre ser a única opção de mulher para o cargo do executivo do Amazonas, Carol falou sobre a importância da representatividade feminina na política.

"Estou saindo do âmbito da justiça para atuar na política porque acredito que só assim é possível ter uma transformação, que é mais significativo por ser mulher. Os cidadãos precisam saber que existe opção do bem, por isso é bom que conheçam nosso trabalho para saber que temos um histórico limpo, para que votem com consciência", finalizou.