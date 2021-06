Ciro Gomes posta vídeo cantando ao lado de sua mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) divulgou vídeo nesta quinta-feira (17) em que aparece cantando ao lado de sua mulher, Giselle Bezerra, em um carro.

"A vida não é um mar de rosa e tampouco uma floresta de espinhos. O importante é sorrir e seguir em frente. Venha com a gente nesta estrada linda! #TBT #SorrindoECantando", escreveu Ciro em seu perfil no Instagram. O vídeo está disponível no link https://www.instagram.com/p/CQODy9zhI8g/.

Ciro aparece cantando a música "Rose Garden", de Lynn Anderson, enquanto Giselle canta versos em português.

No vídeo, é estampada a frase "com rosa ou com espinho, a gente segue sorrindo em nosso caminho".

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, fez um comentário no post: "É isso meu amigo, quem canta, os males espanta! Mas na cantoria está precisando de umas aulinhas comigo".