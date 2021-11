Ciro Gomes diz que livro expõe 'hipocrisia' e 'falsidade' de Sergio Moro

"Se esta delação em busca de um prêmio já revira o estômago, imagine o asco que causaria as omissões do muito que não é contado no livro. Por estas e outras, reitero meu convite: "vamos debater, Moro? Por que se escondes, ex-juiz valentão?", completou.

"Todos que já conheciam Moro não se surpreenderão com esta podre exposição de motivos, mas é impossível que os demais brasileiros não fiquem chocados com tamanha hipocrisia e falsidade juntas", diz Ciro Gomes.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) criticou, em mensagem no Twitter, o ex-juiz Sergio Moro pelo lançamento de um livro de memórias nesta semana. Baseando-se em resumo publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, Ciro diz que enxergou falsidade e hipocrisia no relato de seu provável adversário nas eleições de 2022.

