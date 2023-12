Ciro Gomes dá tapa no rosto de homem após ser chamado de bandido; veja vídeo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) deu um tapa no rosto de um homem após ser provocado durante um evento em Fortaleza, na noite deste domingo (3). O vídeo foi revelado pelo jornal cearense O Povo.

"Diz para nós como é que rouba a população sem ser preso", perguntou o homem a Ciro, enquanto seguia filmando.

A gravação mostra que Ciro Gomes respondeu a essa primeira provocação sem se exaltar.

"Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não", afirmou Ciro.

Em seguida, o homem acusou o pedetista de ser "bandido": "tu é bandido".

Ciro Gomes reagiu à segunda provocação com um tapa no rosto do homem. No vídeo, não é possível ver o momento do tapa devido à movimentação do celular, mas o próprio Ciro reconhece na sequência do vídeo.

"Tu deu na minha cara, seu racista?", questionou o homem.

Ciro Gomes respondeu que "sim" e justificou que a agressão é para o jovem aprender a respeitá-lo.

"Dei (...) para você aprender a me respeitar", disse Ciro.

No vídeo, o provocador ainda diz que vai chamar a Polícia Militar. "Ciro Gomes deu na minha cara". O UOL procurou as polícias Militar e Civil para saber se a vítima prestou queixa, mas não houve retorno.

O UOL também procurou Ciro Gomes, via assessoria de imprensa, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.