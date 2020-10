Ciro Gomes anuncia que contraiu Covid-19 e se isola em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) anunciou, na noite desta terça-feira (13), que foi diagnosticado positivamente para o novo coronavírus. Ele divulgou uma nota nas redes sociais afirmando estar com sintomas leves e cumprindo isolamento social.

"Ciro Gomes, mesmo tendo tomado todos os cuidados e de ter seguido todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, apresentou sintomas leves de gripe no último sábado (10/10), fez o exame e testou positivo para covid-19. Ele está bem, com acompanhamento médico e em isolamento em casa. Sua companheira, Giselle Bezerra, testou negativo, mas segue mesmo protocolo de isolamento", diz a nota.

Entre as respostas ao post do ex-ministro na rede social, o candidato à Prefeitura de São Paulo Márcio França desejou melhoras a Ciro. A chapa de França tem o PDT de Ciro na vice, com Antonio Neto, presidente municipal do partido.

"Ciro, te desejo uma pronta recuperação. Lúcia, minha esposa, também pegou covid e ficou bem", escreveu.

Nesta terça, o país atingiu 151.063 óbitos pelo novo coronavírus, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa.