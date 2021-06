Ciro e Lula disputam corrida por voto religioso em vídeos e mensagens de internet

Outros líderes de esquerda, como Guilherme Boulos (PSOL), também têm cortejado esses setores. Boulos, que pretende disputar o governo de São Paulo em 2022, reuniu-se recentemente com lideranças evangélicas e católicas durante as viagens que tem feito pelo estado.

Durante seus dois mandatos (2003-10), Lula teve uma boa relação com evangélicos, recebendo o apoio de alguns dos principais pastores do país, como Silas Malafaia e Edir Macedo.

De acordo com o instituto, o levantamento realizado em maio apontou empate técnico entre o petista e o presidente entre evangélicos: 35% para Lula e 34% para Bolsonaro, com 4% para Ciro. Entre os católicos, Lula tem 46%, contra 19% de Bolsonaro e 6% de Ciro.

Desta vez, o cenário é o santuário de Monte Santo, no sertão da Bahia. "Ciro esteve lá para renovar sua fé e compromisso com o Brasil", diz uma legenda do vídeo, enquanto o presidenciável se ajoelha na entrada da igreja e faz o sinal da cruz.

O petista afirma ainda que apenas a fé o ajudou a superar momentos difíceis na prisão, como a morte do irmão Vavá e do neto Arthur. Ele também critica diretamente Bolsonaro, dizendo que o presidente não é um cristão de verdade.

Os dois livros, diz Ciro, não são conflitantes, e o Estado brasileiro é laico. Feita a ressalva, ele diz que "o Brasil se formou no berço do cristianismo".

Ciro fez o movimento inicial, na segunda-feira (21), com mais um vídeo da safra do publicitário João Santana, desta vez abordando a relação entre política e religião.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho no eleitorado religioso no ano que vem, os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) passaram a semana disputando quem se mostra mais temente a Deus.

