Ciro e ACM Neto terão primeira conversa pública após fusão do DEM com PSL

A transmissão começa às 19h30 em todas as redes sociais do presidenciável. Já participaram da live de Ciro os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Fabiano Contararato (Rede-ES), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) e o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), entre outros.

É a primeira conversa pública dos dois após a fusão do DEM com o PSL em uma nova legenda, a União Brasil, ocorrida no dia 7 de outubro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.