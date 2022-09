Ciro diz que 'qualquer imbecil' sabe que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes

Em terceiro lugar na corrida presidencial, Ciro tem 9% das intenções de votos, de acordo com a última pesquisa do Datafolha, realizada na quinta (1º), após o início do horário eleitoral gratuito e também da sabatina dos principais candidatos no Jornal Nacional e do primeiro debate entre os presidenciáveis.

No discurso deste sábado, o candidato citou os termos econômicos e emendou críticas à política de juros do país.

Durante a semana, o pedetista disse a empresários no Rio de Janeiro ser um "serviço pesado" explicar seu diagnóstico e propostas para a economia do país para moradores de favelas.

