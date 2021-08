Ciro diz que é fã de Datena, mas nega que ele será seu vice

Datena disse ainda que se sentiu "lisonjeado" com a possibilidade de uma parceria com Ciro Gomes e que não via chances de compor chapa com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "É difícil encontrar alguma identificação direta com o Bolsonaro, que fica toda hora dizendo que não vai ter eleição. Como é que você pode ser vice de alguém que diz que não vai ter eleição?”, disse.

