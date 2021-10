Ciro discursa em ato no Rio e pede união da oposição contra Bolsonaro

O pedetista ainda disse que a chamada terceira via é uma expressão "extremamente preguiçosa" usada pela mídia. Para ele, o que está sendo discutido no Brasil é um "choque de personalidade ou de modelo". Ciro diz ser o único nome a estar preparado para discutir o modelo nas áreas política e econômica.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) discursou no ato contra o governo Jair Bolsonaro na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, neste sábado (2).

