Cinco senadores encontram Torres na prisão; nova visita é prevista amanhã

Flávio Bolsonaro e Marcos do Val foram proibidos visitar o ex-ministro. A avaliação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi que há conexão entre o caso de Anderson Torres e as investigações nas quais os dois estão envolvidos. Flávio reclamou da decisão.

No total, 38 senadores conseguiram permissão do STF para visitar Torres. Dentre eles estão Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Damares Alves, Hamilton Mourão e Sérgio Moro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de cinco senadores visitou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres na prisão neste sábado (6). Os parlamentares são Eduardo Gomes, Rogério Marinho, Magno Malta e Jorge Seif, todos do PL, e Márcio Bittar, do União Brasil. Uma nova visita de senadores está prevista para o domingo (7).

