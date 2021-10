Cidades do Paraná debatem criação de fundos municipais de combate à corrupção

Segundo José Gomes, secretário de Transparência de Foz do Iguaçu, o objetivo do fundo é custear ações e programas para coibir práticas ilegais na administração pública municipal.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As cidades de Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, debatem a criação de fundos municipais de combate à corrupção.

