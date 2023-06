Cidade paulista homenageia integralista Plínio Salgado com portal e busto

Salgado nasceu em São Bento do Sapucaí em 22 de janeiro de 1895. Após encontro com o líder fascista Benito Mussolini na Itália, em 1932, ele criou o integralismo, um movimento de extrema-direita caracterizado por um nacionalismo autoritário, defesa de valores religiosos e tradicionais e rejeição da democracia liberal.

O portal deverá ser enfeitado com um busto do escritor, que foi retirado de uma praça da cidade em 2018.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Vereadores de São Bento do Sapucaí (173 km de São Paulo) aprovou um projeto de lei para dar o nome do líder integralista Plínio Salgado a um dos portais de acesso ao município, uma estância turística na serra da Mantiqueira. A prefeita Ana Catarina (PP) sancionou o texto, que se transformou em lei em 5 de junho.

