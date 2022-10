Cidadania de SP anuncia apoio a Tarcísio no segundo turno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cidadania em São Paulo anunciou nesta segunda-feira (17) apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do estado.

"[O apoio] é algo que muito nos honra. É algo que nos dá muita motivação para seguir em frente. A gente fica muito feliz", discursou brevemente Tarcísio na tarde desta segunda.

O candidato chegou ao local pouco depois de o evento da legenda ter terminado, mas discursou e posou para fotos ao lado de deputados da sigla.

Antes, ele fez um pronunciamento sobre o tiroteio que interrompeu uma agenda sua na manhã desta segunda na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo.

Além do Republicanos, PL, PSD, PTB, PSC e PMN, que fazem parte de sua coligação, Tarcísio ganhou apoio de partidos que estavam no primeiro turno com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), como o União Brasil, MDB, PP, Podemos.

Na semana passada, a executiva estadual do PSDB também anunciou apoio formal à candidatura do bolsonarista.

Na Presidência, com Lula. Logo depois do primeiro turno, o Cidadania manifestou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.

"O atual chefe do Executivo representa valores contrários aos princípios democráticos, ao respeito às diferenças e aos direitos humanos, à defesa da ciência e da vida", afirmou a sigla em nota divulgada no dia 4 de outubro.

Na frente. O ex-ministro da Infraestrutura terminou o primeiro turno com 42,32% dos votos válidos, ante 35,7% de Fernando Haddad (PT). ]

Pesquisa Ipec divulgada na última terça (11) apontou Tarcísio com 53% dos votos válidos, e Haddad, com 47%. Considerados os votos totais, o candidato do Republicanos tem 46%, e o petista, 41%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.