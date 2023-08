Cid vai fardado a CPI, fala em atuação militar com Bolsonaro e silencia a perguntas

As versões sobre o caso se alteraram na última semana. O vaivém atenua e agrava a situação de Bolsonaro, a depender do tom de Bitencourt.

Desde que assumiu a defesa, Cezar Bitencourt deu declarações confusas e divergentes sobre a suposta decisão do militar de confessar sua atuação e a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na venda de joias.

As regras passaram a ser mais duras após Moraes determinar que as visitas, exceto de familiares e advogados, deveriam ser autorizadas por ele. A razão seria o número "elevadíssimo" de visitas recebidas, segundo o ministro: 73 pessoas em 19 dias de prisão.

Cezar Bitencourt, defensor de Cid, se encontrará com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quinta. O objetivo é solicitar acesso aos autos dos processos contra o tenente-coronel e conversar sobre a prisão dele, considerada como desnecessária pelo advogado.

Mauro Cid está preso há mais de três meses no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília. A cela possui 20 metros quadrados, e o militar costuma sair do local duas horas por dia, para período de banho de sol em grande pátio disponível para realizar corridas e musculação.

A defesa de Cid chegou a pedir o adiamento do depoimento do tenente-coronel à CPI . Ela argumentou que os defensores "apenas assumiram sua defesa na última semana", sem "tempo hábil para plena ciência e conhecimento dos fatos atinentes aos autos".

Cid também fez um breve histórico de sua trajetória no Exército e, de forma genérica, disse quais eram suas funções como ajudante de ordens do presidente.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O tenente-coronel Mauro Cid decidiu nesta quinta-feira (24) se manter em silêncio durante o depoimento na CPI sobre os ataques do 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

