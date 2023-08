Cid colabora com investigação e prestará novo depoimento à PF, diz advogado

O advogado do hacker também contou que, das cinco vezes em que Delgatti foi ao Ministério da Defesa, ele esteve duas vezes com ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. O ex-chefe da Defesa, porém, nega os encontros, segundo mostrou a colunista do UOL Carla Araújo.

O militar teria acompanhado a visita e presenciado "todas as narrativas", inclusive a proposta para que o hacker fosse o garoto-propaganda da campanha de Bolsonaro, segundo Ariovaldo Oliveira, advogado do hacker Walter Delgatti, em entrevista à GloboNews.

O advogado de Walter Delgatti Neto afirmou que Mauro Cid esteve presente em todos os encontros do hacker com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a defesa, Cid está colaborando com as investigações. "Estamos muito cansados, estamos verificando um monte de material. Tem documentos que a gente tem que analisar, a gente leva horas, papéis, a gente fica movimentando coisas", afirmou Bitencourt.

