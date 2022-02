Chico Preto relembra Lei que engloba direitos para pessoas com deficiência no Amazonas

Manaus/AM - O pré-candidato ao Senado, o ex-vereador Chico Preto usou as redes sociais nesta quinta-feira (17), para relembrar uma Lei de sua autoria, que engloba os direitos e benefícios para as pessoas com deficiência (PcD) no Amazonas.

“A Lei 241/2015 veio com o propósito de facilitar, promover, proteger e assegurar o exercício pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”, escreveu.

Chico destacou que ainda há um longo caminho pela frente, mas que está feliz em saber que as pessoas com deficiência, estão tendo uma facilidade para conseguir os seus direitos.

“Estou feliz principalmente por parte das empresas, que passaram a ofertar vagas para PdD, dando uma oportunidade delas conseguirem emprego e entrarem no mercado de trabalho”, finalizou.