Chico Preto é empossado como membro do 'Senadinho' em Itacoatiara

É uma organização formada atualmente por 70 pessoas, que já tem um pouco mais de dez anos de existência em Itacoatiara. Surgiu com a proposta de reunir pessoas para falar sobre as lideranças políticas e dar apoio aos novos líderes para representar o povo itacoatiarense. O nome “Senadinho” foi inspirado em uma sátira ao Senado Federal.

O Presidente do Senadinho, Neto Castro, explica que a escolha do Chico Preto para compor a entidade foi por corresponder o perfil de um Senador. “Chico tem todas as qualidades para ser um Senador, porque no Congresso Nacional precisará ter posicionamento. Tem-se grande necessidade de ter um representante público que esteja fora de escândalos”, disse.

Para Chico Preto o convite foi uma surpresa muito especial, reconhecimento de seus anos como político. “Chegar em Itacoatiara e receber todo esse gesto de cortesia dos membros do Senadinho, representa muito para mim nesse momento que estamos caminhando para disputar uma vaga no Senado, ter essa chance de representar o nosso Amazonas”, declara.

