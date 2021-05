Chefe da Pfizer confirma reunião com Wajngarten, mas diz não saber se pessoas de fora do governo participaram

Renan então afirmou que vai apresentar requerimento para convocar as duas representantes da empresa que participaram do encontro, para esclarecer essa questão.

No entanto, não soube dizer se pessoas de fora do governo participaram, em especial o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República

