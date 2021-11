Chefe da PF usa nome de Bolsonaro para anunciar quase plano de saúde após atos contra governo

"É notório que esse governo foi eleito com a bandeira da segurança pública, o próprio filho do presidente é policial federal (o deputado Eduardo Bolsonaro é escrivão da PF). Mas por que os militares ficaram de fora das reformas e os policiais foram deixados de lado na hora de terem os direitos preservados?", questionou Boudens.

"Estamos numa fase em que buscamos a valorização que foi prometida, (o presidente ) se elegeu com base no discurso de valorização da PF e o cenário é o contrário, é um cenário de retrocesso para a polícia", afirma Camargo.

O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, também cita as perdas com a reforma da previdência e com a PEC Emergencial para dizer que o ato tem como objetivo apontar para a falta de reconhecimento do governo Bolsonaro.

Segundo Paiva, os policiais estão cada dia mais indignados com o tratamento do governo.

Nesta terça (16), dia do policial federal, as associações de delegados, peritos e agentes da PF realizaram atos em vários estados para cobrar o governo federal.

"Reforçamos que, somente com a união e o respeito de todos os valores e princípios históricos do órgão, conseguiremos alcançar o triunfo. A Polícia Federal não pertence a alguns, mas sim à sociedade brasileira", escreveu Maiurino.

